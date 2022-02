Depuis le lancement de la campagne de vaccination « booster » en Wallonie, 77% de la population adulte éligible a reçu sa dose de rappel ou a pris rendez-vous pour la recevoir. « Au regard de ces avancées, la Wallonie vient d’amorcer une première diminution de capacité de ses centres de vaccination. D’un peu plus de 200.000 vaccinations/semaine, les centres sont passés à environ 98.000 injections/semaine », indique-t-on au cabinet de la ministre wallonne de la santé, Christie Moréale (PS).

Dès la fin de ce mois de février et jusqu’à fin mars, la grande majorité des centres de vaccination fermeront progressivement leurs portes. Plusieurs centres de la province de Namur sont concernés. Les voici, avec pour chacun la date des dernières vaccinations : Walcourt (26/02) ; Dinant (5/03) et Namur Expo (19/03).

Quelques centres, répartis de manière homogène sur l’ensemble du territoire wallon, resteront toutefois ouverts à la population. La nouvelle liste et localisation des centres de vaccination sera communiquée ultérieurement.

Les citoyens dont la deuxième dose devra être administrée après la fermeture du centre dans lequel ils ont reçu leur première dose se verront fixer un rendez-vous dans le centre le plus proche encore actif. Et la vaccination par la médecine générale demeurera toujours possible.