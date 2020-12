Vous êtes une association ou un groupement informel de minimum cinq citoyens et vous avez des idées visant à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitants de Fernelmont ? Alors passez à l’action et proposez votre projet avant le 31 décembre, après avoir consulté l’agent-relais communal pour une pré-analyse.

Pour être retenu, le projet doit entre autres :

· Être visible et accessible à toutes et tous.

· Rencontrer l’intérêt général et apporter une plus-value au territoire communal.

· Toucher le plus grand nombre de citoyens possible.

· Avoir pour objectif l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitants de Fernelmont.

· Avoir un caractère durable.

· Être réalisable dans un délai de maximum un an.

Un comité de sélection analysera la recevabilité des projets (entre le 1er et le 31 janvier) et les porteurs de ceux-ci seront invités à venir les présenter. Ceux jugés recevables seront soumis au vote du citoyen d’une part et à celui du Comité de sélection d’autre part (entre le 1er et le 28 février). Dans le respect des limites budgétaires prévues à cet effet, le Conseil communal ratifiera la liste définitive des projets qui bénéficieront d’un subside «budget participatif» de maximum 7000 euros. Une annonce sera faite début avril au plus tard.

Le règlement et les formulaires sont disponibles sur le site https://participation.frw.be/. Une version papier de ces documents peut également être demandée à l’administration communale durant les heures d’ouverture.

Lors de la première édition, huit initiatives avaient été retenues dont un guide des aînés fernelmontois, un espace de jeux de société, la construction d’un four à pain ou encore la réhabilitation des jardins du Warichet.