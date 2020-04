Conformément à l’annonce faite par la Région wallonne et pour répondre à certaines interpellations citoyennes, la Commune de Fernelmont confirme qu’une commande de 8.000 masques en tissu pour l’ensemble de la population fernelmontoise à partir de 12 ans est bien en cours.

Au vu des délais de livraison plus importants, ceux-ci seront cependant probablement distribués lorsque le déconfinement sera déjà en vigueur. Ils seront livrés dans la boîte aux lettres des citoyens par voie postale, sans démarche préalable.

Cette commande de masques vient s’ajouter aux autres démarches déjà entreprises par la Commune de Fernelmont, qui n’a pas attendu les décisions fédérales pour prendre des mesures de protection des professionnels de la santé d’abord, des publics plus fragiles ensuite, mais aussi des citoyens n’ayant pu encore obtenir de masques ou encore du personnel communal au sens large. Plus de 2.500 masques chirurgicaux, 50 visières, 240 surblouses, 50 masques FFP2 ont été distribués aux soignants. Des « masques barrière » seront livrés dans le courant de la semaine prochaine au personnel (communal, du CPAS, enseignants) ainsi qu’aux citoyens âgés de plus de 70 ans et aux bénéficiaires de l’aide sociale. Lors de la reprise des cours, l’ensemble des élèves de 6ème primaire (tous réseaux confondus) de Fernelmont recevront un masque. Afin de faire face à l’urgence et de permettre à la population de débuter ce déconfinement dans les meilleures conditions, grâce à la solidarité locale, 26 couturières confectionnent actuellement des protections pour les citoyens n’en disposant pas encore. Ils peuvent toujours en faire la demande par téléphone au 081/83 02 53. Voir modalités sur notre site pour les demandes.

