"C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès ce vendredi 21 août 2020 de Madame Anne-Caroline HENRARD, Conseillère communale du groupe E.P.F (Ensemble pour Fernelmont, tendance MR, NDLR)", communique la commune de Fernelmont.

Anne-Caroline Henrard avait seulement 37 ans et travaillait comme consultante HR au sein d'un groupe d'intérim. Elle avait prêté serment en janvier dernier au sein du Conseil communal de Fernelmont. "En quelques mois, a marqué notre Commune de son empreinte, par son sourire, son dynamisme, son engagement, son souci de l’autre et son courage dans l’adversité", soulignent le collège et le conseil.

La bourgmestre, les membres du collège et du conseil communal, le personnel de l’administration communale présentent, avec beaucoup d’émotion, leurs plus sincères condoléances à son époux ainsi qu'à l’ensemble de sa famille et de ses proches.

Les funérailles auront lieu mercredi à Emptinne, où elle vivait.