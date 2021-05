Il y a deux ans, la commune de Fernelmont a décidé de prendre part au projet-pilote de reprise des canettes abandonnées dans la nature, mené par l'asbl Be WaPP. Il a pour objectif de tester le potentiel d'amélioration de la propreté publique par le biais du ramassage des canettes trouvées dans l'espace public par les citoyens de la commune. En Province de Namur, Anhée et Yvoir ont également participé à l’initiative.

Concrètement, Un bon d’achat, d’une valeur de 5 euros, est octroyé lorsque 100 canettes ont été rapportées. Ce bon est muni d’un code unique et peut être valorisé dans les commerces locaux qui participent à l’opération.

Le projet-pilote ayant été mis en place pour une durée de deux ans, celui-ci prendra fin le 30 juin. A partir de juillet, il ne vous sera plus possible de rapporter des canettes à la machine prévue à cet effet. Par la suite, vos comptes seront clôturés et vos derniers bons d'achats vous seront envoyés. Vous aurez la possibilité de les faire valoir dans les commerces participants jusqu'au 30 septembre.

Les résultats de ce projet-pilote vont être examinés par le Gouvernement wallon qui décidera de la suite à donner à cette initiative.

A Fernelmont, 233 citoyens se sont inscrits au projet, 79 ont réellement utilisé la machine et 1.521,33 kg de canettes y ont été déposées.