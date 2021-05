Afin d’améliorer encore plus son service aux citoyens, la Commune de Fernelmont s’est équipée d’un nouvel outil pour faciliter les démarches : un e-guichet ou « guichet en ligne » Celui-ci permet, via le site internet de la commune, de demander divers documents administratifs tels que des actes d'État civil et des certificats et de les télécharger ou de les recevoir par mail directement. Plus besoin de se rendre à l’Administration pour les récupérer.

Une application pour tablette ou smartphone donne accès à l’eGuichet où et quand vous en avez besoin, même en dehors des heures d’ouverture de la commune. L’accès eGuichet intégré dans le site internet de la commune. Le suivi de vos demandes est assuré par mail. Vous obtenez les documents immédiatement en ligne sans vous déplacer Grâce à une authentification forte par carte d’identité ou via ITSME (sur smartphone ou tablette), l’accès et les paiements sont sécurisés.

Dans un premier temps, seules les démarches auprès du services Etat-civil/Population seront accessibles mais d’autres démarches et formulaires viendront bientôt compléter les possibilités du guichet en ligne.

Exemples de documents actuellement disponibles :

• Copies et extraits d’actes d'état civil (naissance, décès, mariage, divorce,...)

• Certificats de population (résidence, nationalité, composition de ménage,...)

• Extrait du casier judiciaire

Rendez-vous sur : https://fernelmont.e-guichet.be/