Tu as entre 13 et 20 ans et tu habites la commune de Fernelmont ? Tu as envie de recevoir directement sur ton Smartphone les infos sur les activités proposées par la commune ? Tu as envie d’en proposer à d’autres jeunes?

Rends-toi sur Fernelmontmove.be et installe l’application. Des questions ? Contacte le Service Jeunesse au 0478/790 444 (Whatsapp) ou par mail marie.dieudonne@fernelmont.be.

Par ailleurs, à l’occasion de la semaine de la Jeunesse, le Service Jeunesse de la commune propose des activités gratuites les après-midis de la semaine du 16 août !

Lundi 16/8 - 14 h : GRAFFITI avec Guerillart sur le parking du Coworking (Rue Goffin, 3).

Mardi 17/8 - 14h : VTT avec FernelMontainbike (départ de leur local, à l'arrière du Centre sportif).

Mercredi 18/8 - 14h : JEUX DE SOCIÉTÉ au Point lecture de Fernelmont à Hambraine.

Jeudi 19/8 - 14h : LASER GAME dans le Bois de Bierwart.

Attention, le nombre de places est limité !

Inscris-toi vite (en précisant tes coordonnées complètes)

Via Whatsapp : 0478/790 444

En DM via Instagram (communefernelmont)

Ou par mail marie.dieudonne@fernelmont.be