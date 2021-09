Un nouveau réseau d’itinéraires de mobilité douce est en train de voir le jour à Fernelmont. Il comprend 90 km de balades en boucles reliées entre elles, soit 9 au total, permettant ainsi de rejoindre chaque village de l’entité en toute sécurité.

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, les trois premières boucles seront accessibles et balisées à partir du samedi 18 septembre. Les citoyens sont invités à les emprunter au départ des tumuli de Seron (Rue des Tumulis à Fernelmont). Elles seront inaugurés officiellement ce jour-là.

Les trois boucles en question ? Boucle 1 (jaune), via les boucles 2 et 3 : Hemptinne – Cortil-Wodon – Hambraine (12,2km) ; boucle 2 (bleu) : Hemptinne – Seron – Hemptinne (5 km) et boucle 3 (vert) : Hemptinne – Seron – Seressia – Forville (9,7km).

Ces circuits seront balisés par des panneaux signalétiques directionnels de couleur, avec indication du numéro de la balade. Des points de départ et d’arrivée ainsi que des panneaux didactiques seront aussi implantés dans chaque village.

La cartographie de ces trois premiers circuits sera publiée pour le 18 septembre sur le site internet de la commune et sera également mise à disposition du public sur place et à l’accueil. Bar et petite restauration assurés par les Biesses di Fiesse d’Hemptinne de 10 à 16h. Plus d’infos : www.fernelmont.be – Facebook : @communefernelmont