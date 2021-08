La Commune de Fernelmont poursuit ses actions en faveur de la mobilité douce en suivant les lignes directrices de son plan communal de mobilité. Dans ce cadre, elle procède actuellement au réaménagement de certaines voiries. Dix-sept sont concernées. « Ces aménagements consistent en la mise en "voiries réservées" aux véhicules agricoles, aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers, dans le but de favoriser la mobilité douce dans les déplacements quotidiens et de loisirs », indique la commune dans un communiqué. Les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant, les tricycles et quadricycles non motorisés et les véhicules d'entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires pourront également emprunter ces chemins.

Sont concernées :

Divisions de Bierwart et de Forville :

· rue de Robu à Forville, après l’immeuble numéro 32 en direction de la station d’épuration de Bierwart jusqu’à la rue de Hannut (N 80) à Bierwart ;

· rue de Robu à Forville, après l’immeuble numéro 27 jusqu’à la rue de Thiribut à Forville;

· rue du Thiribut à Forville, après l’immeuble numéro 30 et le prolongement de la rue de Robu en direction de la station d’épuration ;

Division de Cortil-Wodon :

· rue de Fontenelle, après l’immeuble numéro10 jusqu’à son intersection avec la rue de Névaucourt ;

· rue de Baugniet, après l’immeuble numéro 1 jusqu’à son intersection avec la rue de Fontenelle ;

Division de Forville :

· Chemin n° 11, après l’immeuble numéro 11 avenue de la Libération jusqu’à son intersection avec la rue de Baugniet à Cortil-Wodon ;

Divisions de Hemptinne et Forville :

· rue des Trois Ris à Hemptinne, après l’immeuble numéro 7 jusqu’à la rue des Arsys à Forville ;

· chemin n° 17 perpendiculaire à la rue des Trois Ris jusqu’au chemin dit « de Namur à Meeffe» à Forville ;

· chemin n°13 dit « de Namur à Meeffe », après l’immeuble numéro 149 rue de Branchon à Forville jusqu’à son intersection avec le chemin numéro 17 ;

Division de Hingeon :

· rue Lefèvre, sur son tronçon compris entre l’immeuble numéro 41 et l’immeuble numéro 45 rue Darville ;

Divisions de Hingeon et Pontillas :

· rue Delbrouck à Hingeon, après l’immeuble 9 et le chemin longeant le bois de Fernelmont jusqu’à la rue de l’Eglise à Pontillas ;

· chemin n°4 à Hingeon longeant le petit bosquet jusqu’à la rue de Namur (N80), aboutissant à la rue du Vert-Bois à Pontillas ;

Division de Noville-les-Bois :

· rue du Vicinal, sur son tronçon compris entre la rue de la Victoire et la rue Mahy ;

· chemin parallèle au château de Fernelmont (CV n°13) longeant le bois de Fernelmont.