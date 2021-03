Luminus vous invite à participer à la réunion d’information préalable virtuelle relative à la construction et à l'exploitation de 3 éoliennes, d'une cabine de tête, de chemins d'accès, d'aires de montage et la pose de câbles électriques sur le territoire de la commune de Fernelmont, entre le bois de Fernelmont, les entités de Hingeon et Franc-Waret et la sortie n°10 Hingeon, de part et d'autre de l'autoroute E42.

Cette réunion prendra la forme d’une présentation vidéo mise en ligne. La vidéo sera accessible les 18 et 19 mars 2021 via le lien www.rip-eolien-luminus-fernelmont.be.

Durant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, des informations peuvent être obtenues par téléphone au numéro : 04/330.46.04, de 8h30 à 17h00, auprès de Madame Nathalie Van Rompaey.

Toute personne peut solliciter par courrier recommandé auprès du demandeur du projet, une copie de la retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, le demandeur envoie par recommandé les documents aux personnes concernées en un seul exemplaire par adresse postale.

Une copie de la retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la vidéo peut être consultée dans une des communes concernées, pendant les 2 jours de mise en ligne de la présentation vidéo.

Toute personne peut, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, soit pour le 03/04/2021 au plus tard, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences en les adressant par écrit au collège communal de la ou des communes concernées, en y indiquant ses nom et adresse. Elle en adresse une copie au demandeur : Luminus s.a. Avenue Roi Albert II, 7 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode ou nathalie.van.rompaey@luminus.be.