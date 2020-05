Les Communes de Fernelmont et Gembloux, en partenariat avec le BEP, mettent en place une plateforme de soutien à l’économie locale !

Touchés de plein fouet par la crise du COVID-19, de nombreux commerçants, indépendants et artisans locaux ont dû réduire ou stopper leurs activités. Face à cette situation, les communes de Fernelmont et Gembloux ont souhaité agir pour permettre aux acteurs économiques de leurs territoires de faire appel à la solidarité de leurs clients ou de toutes celles et ceux qui ont envie de soutenir l’activité commerciale fernelmontoise.

Le BEP va adapter sa plateforme de crowdfunding CiLo. Grâce à sa nouvelle branche « coup de pouce à l’économie locale », il sera désormais permis aux commerçants, artisans, acteurs touristiques, … de Fernelmont et Gembloux de faire un appel aux dons et aux commandes anticipées, afin de faire face à la crise qui les touche et de rebondir, une fois que leurs activités reprendront.

Vous êtes commerçant et intéressé de rejoindre la plateforme ?

Vous êtes commerçant, indépendant ou artisan fernelmontois ? Votre activité est durement impactée par la crise actuelle ? Vous souhaitez permettre à vos clients ou à tout autre sympathisant de vous soutenir en faisant un don ou une commande anticipée ?

Inscrivez-vous gratuitement sur https://economielocale.cilo.bep.be/ et complétez votre demande.

Vous avez envie de soutenir le commerce local ?

Achetez des bons à valoir ou faites des donations via la plateforme mise à disposition en partenariat avec le BEP - Bureau économique de la Province de Namur pour connecter clients et acteurs du commerce local ! La Commune vous offre 5% supplémentaires sur chaque bon à valoir acheté pour marquer un geste fort de soutien aux acteurs du commerce local !Vous souhaitez soutenir votre commerçant ou artisan préféré, vous avez envie de soutenir les acteurs commerciaux fernelmontois confrontés à la crise ? Rendez-vous sur https://economielocale.cilo.bep.be/

CiLo, la plateforme de crowdfunding du BEP

Lancée en juin 2018, CiLo est, au départ, une plateforme destinée aux initiatives citoyennes du territoire de la Province de Namur, qui vise à :

· proposer aux porteurs de projet une solution de financement proche de leur territoire et de leurs préoccupations ;

· donner de la visibilité aux projets et porteurs de projets du territoire namurois ;

· permettre la création d’une communauté autour de projets locaux.

Sa spécificité réside dans l’ancrage des projets qui y sont portés et par l’accompagnement offert par le BEP aux porteurs de projets pour maximiser les chances de réussite de leur levée de fonds. A ce jour, 14 projets ont été déjà été financés : https:// cilo.bep.be/ La Commune de Fernelmont s’associe à cette plateforme pour une durée de 3 ans afin d’offrir la possibilité aux entrepreneurs durables de booster leurs projets !