La société ostendaise spécialisée depuis 40 dans la vente et la location de motorhomes va s’installer à Fernelmont. Elle va créer un atelier et un entrepôt mais aussi une grande salle indépendante, un salon extérieur et des bars où les passionnés de camping-car pourront partager leurs récits de voyage et leurs conseils en attendant que les travaux d'entretien ou de réparation soient réalisés.



« Cette année, l'intérêt pour les camping-cars connaît une forte hausse, en partie due à la pandémie de Covid. C’est en effet le moyen idéal de voyager dans votre "bulle" », explique le manager Paul Dendooven.

« Nos clients francophones nous ont souvent demandé s'il n'était pas prévu d'ouvrir une salle d'exposition en Wallonie. Nous allons donc répondre à cette demande en créant un centre d'expérience unique pour les campeurs. Nous avons des clients de toute la Belgique et même d'ailleurs. Avec l'ajout de la région de Namur et sa situation centrale le long de l'autoroute, nous avons maintenant un triangle qui couvre l'ensemble du pays. C'est aussi une région où il y a beaucoup de verdure et une belle nature. Les utilisateurs de camping-cars sont de véritables épicuriens et apprécieront certainement cela ».

La date d'ouverture exacte n'a pas encore été déterminée mais Urbano vise l'automne 2021.

Quelques chiffres significatifs

5 300 m2 de salle d'exposition sur 2 niveaux (3 200 et 2 200 au premier étage)1 400 m2 d'atelier avec 14 postes de travail 450 m2 de magasin d'accessoires600 m2 de pièces de rechange et de composants640 m2 de salon extérieur avec une ambiance de plage, 500 m2 de salon VIP sur 2 niveaux, 2 bars avec tous les équipements.