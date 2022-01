Un accident au bilan dramatique s’est déroulé ce mardi soir un peu avant 19 h sur l’E42. Circulant vers Mons, une camionnette a visiblement été contrainte de s’arrêter à hauteur de Fernelmont, en raison d’un problème technique. À son bord se trouvaient huit ouvriers travaillant pour une entreprise de La Louvière. L’un d’entre eux serait sorti pour entreprendre des vérifications sur le véhicule. Une manœuvre risquée qui lui a été fatale.

Une Volkswagen l’a percuté de plein fouet. La victime, un homme qui serait âgé de 35 ans, est décédée sur le coup. Un pompier de Sambreville, qui n’était pas en service, s’est arrêté sur l’autoroute afin de lui prodiguer les premiers secours. En vain. Cinq autres personnes ont été blessées dans l’accident, dont deux grièvement.

Un gros dispositif composé des services de secours de la zone Nage des postes de Namur et d’Andenne et leurs homologues de Huy ont convergé sur les lieux de l’accident. La police de la route également présente a eu la lourde tâche de réguler le trafic routier. L’accident a engendré de grosses perturbations, la circulation n’ayant été rendue possible que via la bande d’arrêt d’urgence.

Le brouillard et la visibilité réduite pourraient être les causes de ce drame de la route. Le parquet est descendu sur lieux ainsi que l’expert, Laurent Gruslin. Les pompes funèbres Kimplaire, de Fernelmont, ont pris en charge le corps du défunt.