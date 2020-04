Une distribution sera organisée avec l'aide du club VTT Fernelmontainbike

Lors du Conseil National de Sécurité qui s’est tenu le 15 avril dernier, les autorités ont notamment annoncé que le port du masque – même dit de confort – jouera aussi un rôle important dans la stratégie de déconfinement. Les masques en tissu sont ainsi conseillés pour toute situation où les distances de sécurité ne peuvent être respectées.

Pour les personnes qui n'en possèdent pas encore, et suite à l’appel de la Commune de Fernelmont, un réseau d'une vingtaine de couturières va fabriquer 2.000 masques en tissu conformes, qui sera fourni par la commune.

"Une distribution sera ensuite organisée à la demande par la commune, avec l'aide précieuse du club VTT Fernelmontainbike, selon des modalités que nous communiquerons la semaine prochaine sur la page Facebook et sur notre site. Par ailleurs, les personnes âgées de + de 70 ans et les allocataires sociaux seront avertis personnellement par le CPAS et recevront un masque à leur domicile. Ces masques sont en commande. Attention, bien que conseillés, les masques ne remplaceront pas les mesures d’hygiène et les distances de sécurité ! La Commune remercie tous les Fernelmontois pour les nombreuses marques d’entraide et de solidarité manifestées depuis le début de la crise."

