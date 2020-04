Ils sont exclusivement destinés aux citoyens qui n’en ont pas encore ! Un masque est prévu par personne, uniquement pour les adultes domiciliés à Fernelmont.

Suite aux mesures prises dans le cadre du déconfinement progressif, 2.000 masques en tissu sont en cours de fabrication par un réseau de couturières qui ont répondu à l’appel de la commune de Fernelmont et qui mettent toute leur énergie dans leur réalisation, comme elles l’avaient déjà fait pour le personnel soignant.

Ces masques vont être distribués dans les prochains jours à domicile, par le dynamique club VTT Fernelmontainbike, aux citoyens qui en font la demande auprès de l’Administration communale.Ces masques sont exclusivement destinés aux citoyens qui n’en ont pas encore ! La commune est claire : "Nous insistons auprès de tous pour faire preuve de solidarité : ne demandez pas de masques si vous en avez déjà ou si vous pouvez vous en procurer facilement, afin que ceux qui en ont besoin puissent s’équiper via cette initiative. Un masque est prévu par personne, uniquement pour les adultes domiciliés à Fernelmont. Nous ferons tout notre possible pour répondre à la demande."

Pour commander un masque, voici la marche à suivre :

- Contactez l’Administration communale au 081/83 02 53, du lundi au vendredi entre 9h à 12h uniquement.

- Communiquez vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance

- N’appelez pas si vous avez plus de 70 ans, si vous êtes inscrit au CPAS ou si vous faites partie du personnel communal. Pour ces personnes, d’autres masques sont prévus via une commande spécifique et vous seront distribués prochainement.

Site internet : www.fernelmont.be

Facebook : commune.fernelmont