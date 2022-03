Ces vendredi 25 (15h-minuit) et samedi 26 mars (11h-minuit), Namur deviendra à nouveau la Capitale de la bière. Houblonnée cette fois. Une bière contient toujours du houblon, non? En effet, mais le nouveau terrain de jeu des brasseurs c'est d'en rajouter de grosses doses par la technique du houblonnage à froid (dry hopping). Les très à la mode "IPA" (India Pale Ale) en sont issues. Ce style comprend des dizaines de sous-catégories que l'asbl Namur- Events propose de découvrir pendant 2 jours dans le cadre de l'église désacralisée d'Harscamp (rebaptisée La NEF). Les acronymes barbares comme SIPA, BIPA, DIPA, WIPA, Cryo et bien d'autres n'auront plus de secret pour les visiteurs.

Plutôt fruitées, amers, légères ou bien chargées? Il y en aura pour tous les goûts. Beergeek ou amateur. L'entrée est gratuite et toute les bières sont disponibles en galopin afin de varier les plaisirs. L’artisan gesvois Loco Locaux proposera également un menu gourmand fait de planches apéritives, de burgers et de mezze.

https://www.facebook.com/events/1775420622668157