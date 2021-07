En 2020, trois compagnies de théâtre forain devaient fêter leur anniversaire ensemble : les Baladins du Miroir (40 ans), les ArTpenteurs (20 ans), et les Bonimenteurs (20 ans). Un anniversaire qui devait se dérouler sous forme de tournée dans toute la francophonie (Belgique, Suisse, France). De pays en pays, un événement unique décliné en collaboration avec les partenaires qui défendent l’itinérance et le théâtre dans la rue depuis de nombreuses années. L'événement a été reporté pour les raisons connues et aura lieu cet été 2021 à la Citadelle !

Du 2 au 6 août, de 15h à 18h30, des animations, jeux et entresorts seront proposés. Les animations seront accessibles gratuitement au public familial pendant toute la durée de l’événement. Les spectateurs sont invités à boire, à manger, à déguster, à s’amuser, à regarder, à écouter, à s’étonner... Les Bonimenteurs vous proposent « les lecteurs publics » et « La pêche aux histoires » à partir de 3 ans. Sans oublier les balançoires de Margot. De 17h30 à 19h, aura lieu le spectacle « If, une odyssée verte », la nouvelle création des ArTpenteurs (Suisse), d'une durée d'1h30 et dès 12 ans.De 20h à 22h30 se déroulera le spectacle « Désir, Terre et Sang » (d’après Frédérico Garcia Lorca), la nouvelle création des Baladins du Miroir (Belgique) - durée 2h30 - dès 12 ans.

Le 7 août, de 18h à 20h, Les spectateurs pourront apprécier « Le Pic Nic », une création in situ sous forme de repas-spectacle, où interviendront la trentaine d’artistes des Baladins du Miroir, des Bonimenteurs et des ArTpenteurs. Bars et Restauration de 15h à 23h à Terra Nova. Sans oublier : l’exposition au Caméo, le documentaire sur les 40 ans d’existence des Baladins du Miroir (projection au Caméo le 29 juillet),…

Infos utiles:

Citadelle-Centre du Visiteur Terra Nova ; Route Merveilleuse 64 - 5000 Namur

081 24 73 70 ; info@citadelle.namur.be ;

Réservations en ligne sur citadelle.namur.be .

Prix : Normal: 23,00€ | Bulle sociale adulte (min 4 pers) : 20 € | Plus de 65 ans : 18€ |

Demandeur d’emploi : 10 € | Moins de 26 ans : 10 €

Spectacle Lecteurs Publics : prix libre et responsable mais sur réservation.

Pic Nic forain : 8€ adulte et 3€ en dessous de 18 ans ; panier gourmand sur réservation : 12€/15€ avec vin.