La 19e édition du festival Esperanzah! aura lieu du 31 juillet au 2 août dans le cadre de l’Abbaye de Floreffe.

Une nouvelle édition colorée en perspective avec après l’annonce de Catherine Ringer chantant les Rita Mitsouko (le dimanche) un autre personnage haut en couleurs : Philippe Katerine (le vendredi). Trublion magnifique de la pop française, touche-à-tout déjanté, artiste multi-disciplinaire, Philippe Katerine nous arrive au sommet de son art, accompagné d’un des albums de l’année, Confessions, son dixième, petit chef d’oeuvre intimiste tant par ses textes à la sincérité rare que par ce franc-parlé coloré qui le caractérise, le tout avec des featurings de foufou (Angèle, Camille, Lomepal, Gérard Depardieu, etc…). Chacun de ses concerts est un joyeux bordel et il est prêt à transformer Floreffe en Louxor.

Également à l’affiche, Oxmo Puccino, patron du rap français conscient qui viendra déverser à Floreffe une nouvelle preuve de sa sagesse nommée La Nuit du Réveil, son 7e album en solo (le vendredi). En activité depuis 1995, le patron du rap français conscient Oxmo Puccino déverse une nouvelle preuve de sa sagesse sur « la Nuit du Réveil », son 7ème album en solo. Ecriture vraie, vécu à fleur de mots, talent inné pour la narration, il se veut une fois de plus chroniqueur de son époque et de ses dérives. Classe, aura, charisme et surtout une voix incomparable pour la leçon du king Oxmo.

Autre tête d’affiche le dimanche, le saxophoniste et chanteur Femi Kuti. Fils de l’inventeur de l’afrobeat Fela Kuti, le Nigérian a repris le flambeau familial pour porter hautes les couleurs de ce genre musical devenu majeur et central au festival. Fils de l’inventeur de l’afrobeat Fela Kuti, le saxophoniste et chanteur nigérian Femi Kuti a repris le flambeau familial pour porter hautes les couleurs de ce genre musical devenu majeur ! En 2019, le Nigérian a collaboré avec rien moins qu’IAM, Coldplay et Robert Hood et a surtout été en studio pour de nouveaux morceaux avec son fils Made Kuti qu’il viendra donc nous présenter en famille à Esperanzah!

La révélation française Yseult viendra elle aussi délivrer sa musique le dimanche. Après avoir participé à la finale de Nouvelle Star en 2014, la jeune chanteuse a trouvé sa voie et n'a plus rien à prouver. Véritable révélation de la nouvelle scène française, la Parisienne Yseult a littéralement tout balayé sur son passage ces derniers mois en délivrant une musique habitée, engagée et multicolore. Mêlant l’indie aux sonorités africaines et urbaines, elle chante aussi haut et fort pour la cause des femmes dans des shows sans concession et livrés avec coeur.

La joie aussi de recevoir des artistes aussi originaux que colorés en provenance des 4 coins de la planète avec les Japonais de Minyo Crusaders (samedi), le poète folk tunisien Jawhar (dimanche)et le duo algéro-roumain Mauvais Oeil (dimanche).

