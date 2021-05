Festival du slow tourisme à Namur Namur Grégory Piérard © D.R.

Axé sur le partage d’expériences et le conseil, Le Relais des Voyageurs est le premier festival qui démontre que voyager autrement, c’est facile et accessible à tous. Il vous sort des all-in qui se suivent et se ressemblent et vous aide à reprendre le contrôle de vos évasions, dans le respect de l’environnement, des autres et de votre rythme. Consacré au slow tourisme, le Relais entend inspirer les visiteurs à revenir vers un mode de tourisme plus humain, plus proche de la nature, plus authentique, plus contemplatif. "J’avais fait un voyage de trois mois et demi à vélo, en famille, avec deux enfants de 7 et 9 ans, entre la Lettonie et la Belgique, en passant par la Lituanie, la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas", explique Mélanie De Groote qui organise le festival avec Cédric Maillaert et François Struzik. "À mon retour, beaucoup de personnes m’ont interrogée sur cette expérience. Certaines étaient admiratives et d’autres craintives mais leur point commun est qu’elles n’osaient pas se lancer dans pareille aventure. Où dormir, man ger et faire ses courses ? On s’est dit qu’on pouvait répondre à leurs questions et les rassurer.