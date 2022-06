Le vendredi et le samedi, le parcours « Musiques à tous les Étages » (10e édition) mettra à l'honneur aussi bien les nouveaux talents que les artistes confirmés de la Fédération Wallonie-Bruxelles et quelques pointures internationales. L’occasion de papillonner dans Namur, l’oreille aux aguets et l’esprit curieux, d’un groupe rock folk à du blues rural, d’un duo harpe/trombone à du garage psyché, de rythmes cubains ou orientaux à des polyrythmies vaudous afro-caribéennes mêlées à de l'électronique dub !

Le jeudi 16 juin : coup d’envoi de la Fête de la Musique aux Abattoirs de Bomel avec un apéro-rencontre pour les 30 ans de l’asbl Court-Circuit. Au menu, des concerts de Berode, Laura Crowe & Him, The Souls of Jack & Darius Ensemble, Chouk Bwa & The Ångströmers (Haïti/BXL), le tout entrecoupé de Dj sets de Daddy K7.

Le vendredi 17 juin : inauguration de la Fête de la Musique au Grand Manège avec l’incontournable « Musiques à tous les Etages » qui souffle ses 10 bougies. Pendant deux jours, le public est invité à déambuler dans des endroits plutôt intimistes du centre-ville, pour découvrir 18 concerts en version acoustique. Terrasses de cafés, jardins de musée, bouquinerie, boutiques de créateurs mais aussi des lieux culturels tels que le Delta, la Nef et le Grand Manège constitueront autant d’étapes d’un parcours musical éclectique.

Depuis 2012, « Musiques à tous les Etages » s’attache à retrouver l’esprit originel de la Fête de la Musique : une ambiance chaleureuse, de belles rencontres et un partage spontané entre les artistes et le public. Cette édition 2022 jouera plus que jamais la carte de l’audace et de la découverte avec des groupes aussi variés que Johnny Mafia (Fr), The Guru Guru, Commander Spoon, Nah (USA-B), The Wrs, Benni, Clemix, Lucka, We Are, Noémie Rhéa, Suprême, Duo Delman, Ze’s feat Saa, Mic Mac, Ostara sans oublier Hano-Ah qui ponctuera le parcours de sa voix envoûtante accompagnée d’un VéloBlaSter.

Le samedi 18 juin : les familles auront également droit à des moments privilégiés avec le film « L’odyssée de Choum » pour les enfants lors du Ciné Concert au Caméo et le concert de Vincent Antoine et l’Ensemble instrumental de Namur à la Maison de repos d’Harscamp.

Le dimanche 19 juin : la diversité sera encore de mise avec des concerts qui animeront trois lieux culturels : Lisza au Musée Rops, l’Orchestre Symphonique de Namur la Concorde au Delta (15h), Arnaud Héron et Mélanie Isaac en guise de clôture à la Maison de la Poésie.