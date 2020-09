Le commissaire divisionnaire Vincent Mahy, directeur des opérations, estime que les mesures Covid ont été bien respectées à Namur durant la nuit de vendredi à samedi.

" Il n'y avait pas beaucoup plus de monde en ville que lors d'un vendredi habituel. 2 arrestations administratives ont eu lieu pour trouble de l'ordre public, des altercations liées à l'état d'ébriété. L'horeca a bien respecté l'heure de fermeture qui était fixée à 1h du matin. Après la fermeture des cafés, la place du Vieux et la place Chanoine Descamps ont été évacuées car des groupes de jeunes s'y trouvaient. Une ou l'autre bagarres ont été répertoriées, mais encore une fois, pas plus qu'en temps normal."

Le bilan de cette soirée est donc globalement positif pour le commissaire Mahy, dont c'était les premières "Fêtes de Wallonie" ce poste.