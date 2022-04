Fêtes de Wallonie 2022 à Namur: le bon dosage pour une formule plus «normale» Namur Samuel Husquin © JC Guillaume

Dans les quartiers, on plaide pour des Fêtes de Wallonie 2022 qui incluent mieux l’Horeca et les commerçants locaux. Et ceux-ci sont prêts à s’impliquer comme jamais.