La RTBF et le Comité Central de Wallonie s'associent pour la deuxième fois afin d'organiser les Fêtes de Wallonie.





La programmation musicale de l'événement est chaque année fort attendue, en voici les grandes lignes.





Le jeudi 12 septembre : une soirée thématique intitulée "Pure on Stage" aura lieu place Saint-Aubain, avec Aeroplane, Henri PFR, Kid Noize et DJ Liho. La place d'Armes accueillera Winter Woods et Attitude.





Le vendredi 13 septembre, Ykons Typh Barrow et Mister Cover animeront la place Saint-Aubain, Aequivox, Colonel Moutarde et So Pink size se relaieront sur la place d'Armes.





Le samedi 14 septembre, Charlotte et Camping sauvach se produiront avant le feu d'artifice sur la place Saint-Aubain. C'est ensuite Alice on the Roof qui invitera ses amis Saule, Juicy, Erza Muqoli et Tourist Lemc. La place d'Armes acceuillera pour sa part un festival des Fanfares à partir de 12 h et un duel entre le Gustave Brass Band et la Fanfare du Commando Fête à 21 h. Il devrait durer 3 heures !





Le dimanche 15 septembre, la place Saint-Aubain accueillera l'échasse d'or, alors qu'une soirée Oberbayern est prévue à 18 h 30 sur la place d'Armes.





Notons aussi que les Quartiers accueilleront 18 podiums et 300 concerts. La place de l'Ange programmera notamment les gagnants de The Voice Belgique, Thierry Luthers chante Johnny, Sandra Kim, Alec Mansion et Philippe Lafontaine.