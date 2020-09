Le programme officiel des Fêtes de Wallonie 2020 débutera le 12 septembre avec uneet de remerciements non-accessible au grand public. Le CCQN et le CCW souhaitent rendre hommage aux victimes du Covid-19 ainsi qu’aux divers métiers qui ont œuvrés en première ligne pendant le confinement imposé lors de la pandémie. Tous les ans, le Comité Central de Wallonie décerne une Gaillarde d’argent à une personne qui par son talent ou ses travaux se montre digne de la reconnaissance de la Wallonie. Cette édition particulière des fêtes a inspiré l’idée d’une «», décernée à ces femmes et ces hommes pour leur courage et leurs compétences. Dans la foulée de cette cérémonie, deux concerts de remerciements auront lieu avec Originam's et Attitude chante Johnny Halliday. ", explique Floria Hennes, vice-présidente du Comité Central de Wallonie.

Le traditionnel hommage à François Bovesse aura lieu le 14 septembre. Il ne sera pas accessible au grand public mais sera diffusé sur Canal C et sur les réseaux sociaux de Fêtes de Wallonie. Il se fera à huis clos en présence seulement des autorités, des représentants du CCW et de diverses associations. Il sera organisé sans public ni enfants de l’Athénée François Bovesse.

Le traditionnel discours du bourgmestre est souvent attendu des Namurois. Il est annulé en présentiel mais aura lieu sur les réseaux sociaux le 19 septembre à 11h30.

Le 19 septembre aura lieu un spectacle de folklore namurois. "Les Molons, les Alfers, les Masuis et Cotelis, la Fanfare de Rhisnes, les Echasseurs namurois et la Compagnie Tricorne seront présents sur les réseaux sociaux. Le folklore faisant partie de l’ADN de notre ville, plusieurs groupes animeront de manière différente ce week-end de septembre", indiquent les organisateurs qui ajoutent ceci : "Accessible dans la mesure de la jauge admise par les conditions du CNS. Rendez-vous sur Wallo 2.0"

Le 7e concours "La Wallonie a du talent" aura lieu le 19 septembre. Il ne sera pas accessible au grand public mais sera retransmis sur les réseaux sociaux. Les artistes en compétition : Noémie Rhéa, HB Wankers, Rot Mean Square, Souls of Jack, Zero TeKno et Tardigrad.

Le 20 septembre, la cérémonie du souvenir ne sera pas accessible au grand public. Le traditionnel pélerinage n'aura pas lieu. Le thème de la cérémonie sera la pandémie. Le gouverneur Denis Mathen sera l'orateur du jour.

Le tournoi de l'échasse d'or ne se déroulera pas comme chaque année. Il sera remplacé le 20 septembre par "Le défi des Champions". Les échasseurs expliquent :" Comme chaque année, nous serons au rendez-vous le 3ème dimanche de septembre avec un évènement différent qui remplace « à titre exceptionnel », l’échasse d’or par : « le Défi des Champions »."

La Messe en wallon aura bien lieu le 21 septembre. Ici aussi, l'accès se fait sur invitation et, en fonction des retours, les organisateurs ouvriront éventuellement les portes à quelques spectateurs.