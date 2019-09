Mobilité, police, secours, ...

Les wallos démarrent dans quelques heures. La ville va devenir le terrain de jeu des fêtards, voici tout ce que vous devez savoir pour que ces fêtes soient une réussite.





Les services communaux (*) seront fermés du vendredi 13 septembre (12h) au lundi 16 septembre inclus. La Maison des Citoyens sera ouverte le samedi 14 septembre de 08h30 à 11h30, comme les autres samedis : uniquement sur rendez-vous à prendre au préalable au 081 246 000.

Le marché du samedi matin sera supprimé le samedi 14 septembre.

Cette année plus encore que les précédentes, les Fêtes de Wallonie se veulent accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des emplacements de stationnement leur sont réservés, des toilettes accessibles sont prévues et des facilités d’accès à certains rendez-vous festifs sont proposées.

Comme chaque année, le périmètre des fêtes sera mis en piétonnier. Hors autorisations, toute circulation de véhicules (y compris vélos trottinettes et autres engins assimilés) sera strictement interdite dans le périmètre des fêtes du vendredi 13/09 à 10h (dès 09h pour le stationnement ) au lundi 16/09 à 08h. Les facilités et les mesures de circulation/stationnement sont détaillées sur le site internet de la Ville de Namur (www.namur.be) :https://www.namur.be/fr/actualite/wallos-2019-circuler-et-se-garer

Un PMA (Poste Médical Avancé) sera installé dans les locaux de la Haute École Albert Jacquard, rue des Dames Blanches 3b, les nuits du vendredi 13/09 au samedi 14/09 et du samedi 14/09 au dimanche 15/09 de 18h à 06h

Deux Postes de premiers soins (Croix-Rouge) seront également mis sur pied aux abords de la Place St Aubain et des places d’Armes/du Théâtre durant les festivités / concerts organisés sur ces places : Poste de 1ers soins Place Saint Aubain : Musée des Bateliers rue Joseph Saintraint, 7. Poste de 1ers soins à proximité des Place d’Armes et du Théâtre : ambulance stationnée rue du Pont.

Pour une demande d’intervention urgente des secours médicaux : téléphone : 112

Dépôt de plainte* / objets perdus-trouvés : Commissariat de Police 24h/24, Place du Théâtre, 5 – 5000 Namur

Du jeudi au lundi des Fêtes de Wallonie, la Ville et la Police Namur Capitale utiliseront, de concert, Facebook et Twitter pour diffuser des messages d’information ayant trait à la sécurité. Pour recevoir ces informations, il vous suffit : de suivre le compte de la Police Namur Capitale, @ZPNamur, sur le site http://twitter.com ou de vous abonner aux publications de la page « Police Namur Capitale » sur le site http://www.facebook.com . Pour les spécialistes, les hasthags à suivre seront #Wallos19 et #Namur. L’hasthag #Wallos19 sera également utilisé par les différents partenaires des fêtes.

Une attention particulière des différents partenaires des Fêtes a été portée sur la mise à disposition de toilettes publiques en de nombreux endroits du centre-ville durant les Fêtes de Wallonie, en complément des toilettes publiques habituelles : Place l'Ilon, Rue Julie Billiart, Rue des Croisiers, Esplanade de l'Hôtel de Ville, Rue du Collège, Rue des Fossés Fleuris, Place Maurice Servais, Rue des Brasseurs, Rue du Beffroi, Venelle des Capucins, Rue Saintraint, Rue Saint-Nicolas, Place du Théâtre, Place de l'Ange, Rue de Bruxelles (en 4 endroits).

Il est déconseillé de se rendre aux Fêtes de Wallonie muni d'un sac imposant (sac à dos / valise /etc.). Les porteurs de ce type de sac seront susceptibles de faire l'objet d'un contrôle approfondi par les services de police.