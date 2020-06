Des promesses fermes sont signées, annonce le ministre des Finances et des nfrastructures sportives Jean-Luc Crucke.

En mai 2018, le Gouvernement wallon approuvait 33 dossiers pour un montant global de 110.000.000 € (55.000.000 € de subsides + 55.000.000 € de prêts à taux 0%). Certains projets avaient déjà été validés. D'autres attendaient.

Les projets devaient s’inscrire dans un ou plusieurs des 4 critères pondérés : La réduction de l’empreinte carbone, l’accessibilité des piscines aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de tout type de déficience, le développement d’aménagements favorisant l’apprentissage de la natation et la réduction de l’utilisation du chlore.

Les délais d’attribution des marchés, initialement fixés à mai 2020, ont été prolongés, avec la crise du Covid-19, au 29 septembre 2020. Néanmoins, des dossiers ont déjà été rentrés et les promesses fermes ont été signées pour 9 d’entre eux dont Gembloux (isolation, panneaux solaires, ventilation, électrolyse... pour 2,6 millions€ dont 1 million subsidié) et Sambreville (nouvelles cuve, cabines et douches + meilleur accès PMR pour près de 4 millions€ dont près de 1,8 subsidié)

Dans le Namurois, Mettet, Florennes et Couvin sont toujours dans la course tandis que Philippeville a retiré son projet en cours de route.