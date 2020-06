La société archéologique de Namur pousse un soupir de soulagement et plaide pour une campagne de fouilles préventives.

En fin de semaine, les archéologues de l'agence wallonne du patrimoine ont fait une découverte importante à Fosses-la-ville. "Comme je le supposais depuis le 7 juin, le chantier du square Chabot a révélé les fondations de l'ancienne porte Al Val. Ils ont également mis au jour le fossé du pont-levis. D'autres découvertes sont peut-être encore à venir", se réjouit la passionné d'histoire et commerçant local Aurélien Huysentruyt. "Cette découverte est importante dans la compréhension du tracé du rempart est à mettre en perspective avec les connaissances historiques actuelles", dit-il.

Afin de préserver ce patrimoine, il s'est fendu d'une lettre à l'administration communale. "Je demande donc, en tant que citoyen, que les services archéologiques soient consultés lors de chaque phase du chantier lorsque celles-ci se trouvent en zone archéologique", indique celui qui vient de créer une page Facebook intitulée Fosses-la-Ville Patrimoine. "Celle-ci a pour but de connaître notre ville et son histoire, de découvrir ses richesses patrimoniales et de créer des synergies entre les citoyen.ne.s intéressé.e.s par le patrimoine local, sa conservation et son étude".

La société archéologique de Namur, de son côté, se dit un peu rassurée. "Un pan du passé fossois a eu aujourd'hui l'occasion de passer sous le regard expert d'un archéologue de l'AWAP, alertée par plusieurs citoyens et associations de l'intérêt de mener des fouilles dans le cadre des actuels travaux de rénovations urbaines. Nous nous réjouissons, mais restons toutefois persuadés qu'une fouille de sauvetage ne remplacera jamais vraiment une campagne de fouilles préventive... Accordons à notre passé l'importance qu'il mérite pour asseoir notre présent et construire notre avenir", plaide-t-elle.

