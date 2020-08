Habitués du FIFF Namur, Ann Sirot et Raphaël Balboni donneront le coup d'envoi de cette 35ème édition avec Une vie démente, leur premier long métrage, l'un des premiers films réalisés dans le cadre du programme 'Productions légères' de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une première mondiale pour le film qui réunit à l'écran un casting 100% belge : Lucie Debay, Jo Deseure, Jean Le Peltier et Gilles Remiche.

Au-delà du gros coup de coeur de l'équipe de programmation pour Une vie démente, le choix de ce film d'ouverture s'inscrit dans la volonté, affichée encore plus en cette année particulière, de montrer aux spectateurs toute l'étendue du talent des réalisateurs et réalisatrices ainsi que des comédien(ne)s belges et de soutenir la profession cinématographique de notre pays.



Les tickets de cinéma pour Une vie démente ainsi que pour les séances En Famille et Cinéma Parents Non Admis sont en vente !

"Cette année, en raison de la crise du covid-19 et des restrictions engendrées, nous réorganisons notre système de billetterie. Les séances du FIFF Namur 2020 seront uniquement accessibles via l’achat de tickets à tarif unique (à l'exception des Articles 27). Il n'y aura pas de FIFFpass en vente", annonce le FIFF.

Les places disponibles jusqu'à présent sont vendues 5€ ou 6€, y compris pour l'ouverture officielle, ce qui reste très démocratique: https://frontoffice.byemisys.com/shop/FIFFNamur2020/official/fr/ticket/