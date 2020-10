Pour cette 26e édition, la sélection officielle du Festival International Nature Namur comptait 31 films que le public a pu découvrir pendant les 10 jours du Festival à la Citadelle et au Delta.Le Concours Photos du Festival International Nature Namur n'était pas en reste avec un nouveau record de participation. 1367 photographes ont inscrits 9126 photos pour cette édition 2020. Suite aux mesures sanitaires, l'exposition du concours était présentée en extérieur sur les plaines de la Citadelle. Le public a pu s'émerveiller devant les 79 photos sélectionnées.Hier soir lors du gala de remise des prix au Chapiteau de la Citadelle, le palmarès de ces deux compétitions a été dévoilé. Les jurys ont présenté et argumenté leurs choix. Le Festival a également révélé le verdict des spectateurs et les lauréats du Prix du Public.

Quand baleines et tortues nous montrent le chemin de Rémy Tezier remporte le Grand Prix. "Depuis quelques années, les baleines à bosse et les tortues marines sont de retour dans les eaux de La Réunion. Un formidable espoir pour la biodiversité et un bel exemple pour la planète. Pourquoi ces espèces fréquentent-elles à nouveau les eaux réunionnaises qu’elles avaient désertées ? Pour comprendre le phénomène, suivons le quotidien d’un jeune baleineau et d’une tortue verte qui a grandi sur le récif corallien."

Grand Prix : Quand baleines et tortues nous montrent le chemin de Rémy Tézier

: Quand baleines et tortues nous montrent le chemin de Rémy Tézier Prix du Public : Okavango - La rivière des rêves de Derek & Beverly Joubert

: Okavango - La rivière des rêves de Derek & Beverly Joubert Prix du scénario : Planète Méditérranée de Gil Kebaïli

: Planète Méditérranée de Gil Kebaïli Prix du comportement animalier : À l'écoute de la nature - Le secret du fou volant de Jacques Mitsch

: À l'écoute de la nature - Le secret du fou volant de Jacques Mitsch Prix de l'image : Planète Méditerranée de Gil Kabaïli

: Planète Méditerranée de Gil Kabaïli Prix Environnement : Un peloton contre le plastique de Jamie Lepre

: Un peloton contre le plastique de Jamie Lepre Prix du court-métrage : The human de Harko Wubs

: The human de Harko Wubs Coup de coeur du jury : Coup de chaud pour les rennes de Sibérie de Henry M. Mix & Boas Schwarz





© Ludo Goossens



En matière de photos, Ludo Goossens remporte le Grand Prix.