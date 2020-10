Une explosion est survenue lundi en début d'après-midi dans une maison 4 façades de la rue Camille Charlier à Flawinne. Celle-ci est habitée par une dame et ses enfants. Ceux-ci étaient étaient à l'école au moment de l'explosion.L'occupante des lieux était présente et a été brûlée et hospitalisée.

L'incident a été causé par une bonbonne de gaz mal utilisée.

La maison est fissurée en façade et d'après l'expert descendu sur la place, la stabilité de l'immeuble est menacée.