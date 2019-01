Selon nos confrères de l’Avenir, la nuit de la Saint-Sylvestre n’a pas été particulièrement calme sur la place de Ligny.

La taverne « le Belvédère » avait été spécialement louée par des particuliers pour cette occasion. Quelques heures après les échanges de vœux, certains des participants en sont venus à échanger des mots puis des coups pour terminer par des coups de feu ! Deux des protagonistes ont même été sérieusement blessés à coups de cutters et ont dû être transférer en milieu hospitalier… La Police de la Zone SamSom, arrivée sur place, a demandé des renforts auprès des zones de police voisines, comme celles de Jemeppe-sur-Sambre et celle d’Orneau-Mehaigne. Mais, à l’arrivée de tous ces policiers, l’ambiance festive et bon enfant animait à nouveau les esprits des participants au point que personne n’avait de souvenir des incidents qui se sont déroulés vers 4h du matin !