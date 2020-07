On se rappelle que début juin, un homme en provenance des Flandres s’était blessé en heurtant un rocher dans la carrière de Floreffe. Il avait raté son plongeon dans le plan d’eau et atterri sur un rocher. Blessé au thorax il avait été emmené à l’hôpital. Comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises, le parquet réagissait à l’époque signalant que les intrusions régulières dans cette carrière représentaient un problème pour la commune. Peu après, les pompiers de la zone Val de Sambre intervenaient encore pour un ado qui avait fait une chute de 5 mètres et qui heureusement, avait pu se rattraper à la végétation pour éviter de tomber à l’eau.

Une fois encore, les autorités communales insistaient sur la dangerosité des lieux et sur le fait que ceux-ci étaient interdits au public.

Apparemment sans succès. Ce samedi matin, en effet, Olivier Trips (Défi) bourgmestre faisant fonction en l’absence d’Albert Mabille (Ecolo) a constaté que des voitures étaient garées à proximité du site. Dans la carrière, il a trouvé un groupe de jeunes bruxellois… occupés à préparer un tajine et qui avaient manifestement l’intention de se rafraîchir ensuite grâce à un petit plongeon dans les eaux de la carrière. "Ils m’ont même invité à partager leur repas", sourit l’élu qui leur a expliqué que l’endroit était interdit et qu’ils risquaient une amende de 250 euros chacun. Les jeunes ont préféré quitter les lieux.

Mais peu de temps après, revenant de l’administration communale où il était aller signer quelques documents, Olivier Trips a constaté l’arrivée de nouveaux véhicules dont plusieurs immatriculés en France. Rebelote, il retourne aux abords de la carrière et surprend un nouveau groupe. Mais cette fois, la police de la zone Entre-Sambre et Meuse qui est intervenue avec 7 policiers, 3 motards et 4 autres dans des combis. Contrôle d’identité des personnes en infraction qui sont priées de quitter les lieux. La leçon a-t-elle porté ses fruits ? Pas du tout ! Une heure plus tard le bourgmestre faisant fonction est rappelé par les services de police. Cette fois, ce sont des Espagnols qui ont envahi les lieux suite, apparemment, à des renseignements trouvés sur les réseaux sociaux. Nouveaux contrôles, nouvelles amendes. On avoisine les 30 personnes sanctionnées à raison de 250 euros chacune. "Le site des Dolomies est magnifique mais dangereux. Il est interdit au public. De plus, on doit constater que de plus, de nombreuses personnes ne respectent pas la nature", s’indigne le Floreffois.