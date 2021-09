Un programme varié a été mis sur pied pour célébrer les 9 siècles de l'abbaye de Floreffe. Il comprend plusieurs rendez-vous étalés du 7 octobre 2021 au 8 mai 2022, ont communiqué jeudi les organisateurs de l'événement. "C'est le 27 novembre 1121 que les comte et comtesse de Namur, Godefroid et Ermesinde cèdent les églises et une partie de leur domaine à Norbert de Gennep, originaire du Duché de Clèves, prédicateur et ami d'une autre figure bien connue, Hugues de Fosses", a rappelé Jules Massart, abbé de Floreffe. Les bâtiments actuels de l'abbaye de Floreffe remontent en bonne partie au 17e et surtout au 18e siècle, fruits de transformations et agrandissements. Des éléments médiévaux sont néanmoins encore visibles comme le moulin-brasserie du 13e siècle ou des vestiges de l'ancienne salle du chapitre, du cellier ou salle des convers, de la salle des comtes.

Classé "patrimoine exceptionnel de Wallonie", le site se compose actuellement d'une école de taille importante, du moulin-brasserie et ses annexes, accueillant les visiteurs, et de l'église abbatiale, en recherche d'un avenir. Le programme de cet anniversaire comprend notamment la publication du livre "Floreffe, neuf siècles d'histoire" (7/10), la sortie d'une bière Cuvée spéciale Floreffe 900 (27/11), d'un circuit-découverte avec une marche aux flambeaux (27/11), un grand spectacle avec 100 figurants (mai 2022), de deux expositions ainsi que de concerts, conférences, repas? (Belga)