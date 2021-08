Pour la deuxième année consécutive, le mouvement citoyen Floreffe en transition asbl organise les 10, 11 et 12 septembre un week-end complet d’activités inspirantes pour changer la société et améliorer le vivre ensemble à l’échelon local, dans l’esprit des “villes en transition” initiées par Rob Hopkins.

Au menu : café citoyen (moment de réflexion et de débat autour d’un thème lié à l’actualité), foire aux savoir-faire résilients, spectacles, balade gourmande : autant d’initiatives pour se rencontrer, imaginer un monde plus sobre, plus solidaire et plus durable, et faire la fête à tous les possibles!

Vendredi 10 septembre. A 20h se tiendra uncafé citoyen sur le thème suivant : "Participation citoyenne : pourquoi ? comment ? "

Samedi 11 septembre. De 14h - 17h30 se tiendront des animations et un salon des initiatives citoyennes : "Un partage de « trucs et astuces » tous azimuts pour rendre notre vie plus simple, plus autonome, plus écologique au quotidien (alimentation - santé - jardin - mobilité ...) et un focus sur l’habitat léger." Une conférence gesticulée sur le thème « Ce que je veux c’est écouter pousser mes cheveux » aura lieu à 20h. "Avec humour et lucidité, Elodie Vandenplas questionne nos agendas surchargés, nos envies étouffées et le toujours plus, plus, plus …"

Dimanche 12 septembre. Une balade "nature gourmande" est prévue à 10h, son thème : "Comment la nature peut nous nourrir à chaque saison". Il s'agira d'un parcours pédestre accessible à tous, avec deux passionnés de plantes sauvages. Départ de la salle communale. Un concert festif aura lieu à 14h30 avec « Le Souza Schleb », "un duo improbable et déjanté, une balade d’une énergie folle entre jazz New Orleans et musiques actuelles".

Renseignements et réservations : info@floreffeentransition.be - Tél. 081 73 29 63 www.floreffeentransition.be