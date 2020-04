Elle représentait une possibilité de vente ou d'achat pour de nombreuses personnes aux revenus plus modestes.

Comme beaucoup d'autres événement, la brocante de Floreffe est annulée. "Afin d'assurer la sécurité de tous en cette période difficile, nous sommes au regret de devoir, en concertation avec les autorités communales, annuler l'édition 2020 de la Brocante de Floreffe qui devait se tenir les 31 mai et 1er juin prochains.", indiquent les organisateurs.

"Nous savons que la Brocante représente, pour de nombreuses associations ou acteurs HORECA, des rentrées substantielles bien précieuses. Par ailleurs, plus que jamais en cette période, elle offre également une importante possibilité de vente ou d’achat en seconde main pour des personnes aux revenus plus modestes. C'est la raison pour laquelle nous avions également envisagé un report plus tard dans la saison. Mais vu l'évolution actuelle de la situation, après consultation de nos partenaires principaux et associations locales, il a été décidé d'annuler purement et simplement l'édition 2020."

La Brocante de Floreffe attire chaque année plus de 30.000 visiteurs (30.600 visiteurs uniques, chiffre de l'étude Proximus Analytics sur la Brocante de Floreffe édition 2018). La sécurité des personnes est une priorité absolue pour les organisateurs de l' événement.

"Nous privilégions la réinscription automatique pour l'édition 2021 de toutes les personnes inscrites et ayant déjà réglé leur inscription. Néanmoins, nous comprenons parfaitement qu'en cette période difficile tant pour les particuliers que pour l'Horeca ou les association, l'option de récupérer l'argent investi peut être une priorité. C'est pourquoi nous demandons aux personnes qui le souhaitent de solliciter le remboursement par mail exclusivement à l'adresse suivante: brocante@visitfloreffe.be avant le 31 mai 2020. Au delà de cette date, l'inscription sera automatiquement reportée à l'edition 2021. Le remboursement sera effectué dans les 30 jours de la demande. Renseignements: 081.450.333 Nous espérons retrouver tous les fidèles participants à la Brocante de Floreffe en pleine santé les dimanche 23 et lundi 24 mai 2021."