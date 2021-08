Partez à la découverte des Jardins d’Hamptia dans le cadre des portes ouvertes des membres de Nature & Progrès. L’objectif de cette journée de rencontre est d’en apprendre davantage sur l’agroécologie.

Au programme : découverte d’un espace favorisant la biodiversité dans un cadre exceptionnel, visite du jardin, exposition, ruches et fruitiers. Après votre passage, vous pourrez également en profiter pour vous rendre à l’Abbaye de Floreffe non loin de là.

La visite aura lieu le dimanche 08/08 durant toute la journée de 10h00 à 18h00 à Floreffe (Rue Mauditienne, 1 5150 Floreffe). Afin de garantir le respect des mesures sanitaires, une inscription au préalable est requise (www.natpro.be/portes-ouvertes - AGENDA - PORTES OUVERTES).

Jusqu’au mois d’octobre, les membres de Nature & Progrès vous offrent plus de 25 possibilités d’échanger, de rencontrer et d’apprendre, en ouvrant les portes de leur jardin 100% Bio aux visiteurs ! L’objectif est de découvrir leurs projets et réalisations et de prendre part à leur univers à travers expérience, trucs & astuces.

Site des portes ouvertes : www.natpro.be/portes-ouvertes