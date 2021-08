"Il y a quelques semaines, notre commune, comme beaucoup d’autres, a été touchée par les inondations. Si nous avons été épargné au niveau du bilan humain, les dégâts matériels ont été quant à eux été très importants", explique le Collège sur le site de la commune.

"Le Gouvernement de Wallonie a décidé de dégager des aides financières pour soutenir les citoyens, indépendants, entreprises et communes victimes des inondations. Ces dernières peuvent donc accéder à plusieurs types d’aides qui permettent entre autres d’accélérer la reconstruction des infrastructures communales urgentes, mais aussi et surtout d’aider directement ses citoyens.

Dans cette optique, le Collège communal de Floreffe, s’est réuni en séance extraordinaire ce vendredi 6 août et a décidé de permettre à tout ménage sinistré qui le souhaite, de souscrire à une avance de trésorerie (prêt à 0%) de maximum 2500€ par ménage, remboursable sur 2 ans, afin de pouvoir entamer les réparations des dégâts occasionnés par l’inondation.

Par ce biais, la commune souhaite soutenir la population impactée afin d’anticiper les indemnisations des compagnies d’assurances et du fonds des calamités dont le processus peut parfois prendre un certain temps."

Des documents sont à remplir (https://www.floreffe.be/inondations-un-pret-de-250020ac-a-0-pour-les-menages-sinistres-qui-le-souhaitent?fbclid=IwAR2ss8uE0IKMYhQcqDQEleYMVdY_IJPTRIA4ws37DglApwFzVVIo0o8ke-4) et à retourner aux coordonnées indiquées.

Par ailleurs, à ce jour, 200 formulaires de recensement des dégâts survenus lors des inondations sont parvenus à l’administration communale.

Des informations précieuses car elles permettront de mettre en place des solutions pour l’avenir. Par exemple, elles pourront servir à mettre sur pied une carte précisant les zones sans problème et les zones à risque. Cela permettra entre autres d’anticiper, de prioriser les aménagements et de mieux organiser les interventions. "En outre, nous disposons des lieux d’intervention de la zone de secours et du service des travaux et nous allons croiser toutes ces données.

Après le 14 juillet, la première phase a consisté, pour le service des travaux, à pomper de multiples caves, à nettoyer la commune et à enlever les objets détruits par l’inondation. Dans une deuxième phase, il s’agit d’établir le recensement des dégâts cachés tels que l’écroulement de certaines berges des ruisseaux, l’instabilité de certains bâtiments, du pertuis sous la place Roi Baudouin (ce qui explique la fermeture au trafic de la rue Thiry). Différents égouts doivent également être réparés ou vidangés des cailloux qui les bouchent (hydrocurage de tous les avaloirs, réparation de l’exutoire du Coriat, vidange de la noue de Floriffoux….).

La commune de Floreffe ayant été reconnue comme victime de calamité naturelle, il nous faut établir rapidement un inventaire détaillé des dégâts et aider les habitants à rentrer les demandes d’indemnisation.

D’où l’intérêt pour les Floreffois qui n’ont pas encore eu l’occasion de nous renvoyer leur formulaire, de le faire rapidement. Que vous ayez subi des dégâts ou non, ces informations sont utiles. Nous attendons ces formulaires pour le 15 août. "