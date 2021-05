Avec ce printemps frileux, la saison des travaux au jardin ne fait que commencer.

C’est le bon moment pour s’échanger entre citoyens et en toute convivialité plants, boutures, outils, matériel et livres de jardinage, pots et objets divers de décoration extérieure ;

L’ASBL Floreffe en transition, en collaboration avec le Cercle Horticole de Floreffe, organise une donnerie thématique jardin(age) aux Jardins d’Hamptia, sorte de jardin-modèle didactique, conçu selon les principes de l’agroécologie.

Un après-midi pour se désencombrer, retrouver le plaisir de donner et recevoir, échanger ses savoir-faire tout en découvrant ce lieu magnifique.

Peuvent être donnés tous plants étiquetés et objets propres et en bon état.

Les objets et plants n’ayant pas trouvé acquéreur à la fin des échanges seront repris par leurs propriétaires, qui en restent responsables.

Quand ? le samedi 22 mai de 14h à 17h

Où ? Jardins d’Hamptia, chemin du Mauditienne (à partir de Floreffe-centre, 1er chemin à gauche perpendiculaire à la rue Mauditienne, juste après le pont). Un abri possible en cas de pluie. Cette donnerie ouverte à tous.

L’entrée est gratuite. Un bar équitable et des pâtisseries maison seront proposés à prix démocratiques

Infos : www.floreffeentransition.be - donnerie@floreffeentransition.be - 081 73 29 63