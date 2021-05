Florennes : il falsifie ses tests d’urine Namur S.M Un jeune homme de 23 ans avait des conditions à respecter. © D.R

Un jeune homme de 23 ans originaire de Thy-le-Bauduin (Walcourt) a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce jeudi matin pour une révocation de sursis probatoire. Il avait bénéficié d’une suspension probatoire, en janvier 2018, pour des faits de stupéfiants datant de 2016. Parmi les conditions à respecter figurait notamment celle de ne plus consommer de cannabis. Ce qu’il n’a pas fait. Allant même jusqu’à falsifier les résultats de ses prises d’urine. " C’était une consommation occasionnelle, il a paniqué quand il a vu qu’il était positif et il n’était pas très assidu au suivi", plaide la défense.



Le parquet de Namur demande donc la révocation du sursis et le prononcé d’une peine de 10 mois de prison. "C’était de l’irresponsabilité de ma part. Vous pourriez croire que je me suis moqué de vous en consommant encore mais ce n’est pas le cas", déclare le jeune homme. Jugement le 3 juin.