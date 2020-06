Claude élève des chevaux par passion. En participant à l'Amour est dans le pré, il cherche une compagne relax et détendue comme lui.

Claude a 56 ans et est papa d'un ado de 14 ans. Il est surnommé le cow-boy "Célibataire depuis 3 ans, le fougueux Claude est un rebelle au grand cœur. Charmant et blagueur, il est prêt à galoper côte à côte avec celle qui voudra le dompter", c'est ainsi que le résume RTL-TVI. Nous nous sommes penchés sur ses passions.

"Les chevaux, c'est une passion plus qu'un métier; Je les élève d'ailleurs en activité complémentaire. la journée, je suis chauffeur de bus. Je conduis les enfants à l'école et je démarre tôt le matin, ce qui me laisse le temps de m'occuper de l’exploitation ensuite. Mon surnom de cow-boy me ressemble. C'est un peu à cause de mon look, je pense", rigole celui qui porte des pantalons en cuir sur son jeans et les cheveux longs.

"Je sais ce que je veux, je suis quelqu'un de franc, clair et direct. La personne qui partagera ma vie doit accepter cela. Mais je suis aussi cool, relax et détendu. Je ne me vois pas passer mes journées à coté de quelqu'un qui ne soit pas comme ça", décrit celui qui est positivement étonné du nombre de réactions reçues et de vues de sa présentation dans l'émission diffusée il y a quelques jours sur RTL-TVI.

S'il participe à l'amour est dans le pré, ce n'est pas pour badiner, mais pour trouver l'âme sœur, avoue ce grand gaillard sensible derrière sa carapace. Joyeux et de bonne humeur, il confie qu'il lui manque une présence féminine pour être encore mieux dans sa peau et dans sa vie. Dans l'émission (encore visible sur RTL Play, on l'a vu mener l'étalon à la jument, avec succès, un des grands moments de l'émission!

Lien vers la présentation de Claude: https://www.rtlplay.be/lamour-est-dans-le-pre-p_8287/claude-c_12627739

Les candidates qui veulent lui écrire peuvent envoyer leur courrier à amour@rtl.be ou RTL House 1030 Bruxelles en mentionnant qu'il s'adresse à Claude.