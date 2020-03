Le stock de produit pour lessiver et d'adoucisant a aussi été emporté par les cambrioleurs

Les bénévoles de la Croix Bleue de Floriffoux sont outrés: on a cambriolé le refuge et emporté des dizaines de coussins pour chiens que l'association avait reçu en don ainsi que tout le stock de profduit pour la lessive.

"Venir voler tous nos nouveaux coussins pour nos animaux (plus d'une cinquantaine) et nos bouteilles d'adoucissant ainsi que nos boîtes de pods pour lessiver leurs affaires, même nos allèses.... Voler dans un refuge... Vous êtes vraiment pire que des minables!", s'indigne une bénévole en avertissant les auteurs. "On a quelques caméra sur le site et on ira porter plainte. Si vous voyez quelqu'un qui les vend, on ne sait jamais, merci de nous contacter au plus vite", demande l'association au public en publiant une photo du modèle de panier. "Ils sont en taille XL et différentes couleurs."

Les amis des animaux ont réagi en masse en ont proposé de céder l'un ou l'autre panier pour les toutous à l'adoption, d'autant qu'elles sont au point mort en période de confinement.

Mais la Croix Bleue a pu compter sur l'équipe de The Animal's Dream, qui avait offert le premier lot et a réaffirmé son soutien. "Nous sommes navrés d'apprendre la nouvelle... Nous avions donné tous ces coussins pour apporter un peu de bonheur à tous ces animaux abandonnés... La cruauté humaine n'a pas de limite. Nous avons décidé de refaire un don conséquent d'une centaine de coussins", annonce le site de vente en ligne, respectant ainsi son engagement à reverser, pour chaque vente, une partie des bénéfices à des associations afin d’aider les animaux dans le besoin.