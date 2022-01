Ce dimanche vers 17h, un important dispositif policier et pompier s’est déployé rue de Géronsart, à Jambes. En cause, un "fort chabrol": un homme vraisemblablement armé retranché dans une maison. Certaines sources évoquent la présence d’une otage, information pour le moment démentie par le parquet de Namur: "Il s’agit apparemment d’un homme qui était reçu chez des amis dans cette maison ce dimanche après-midi et qui, à un moment donné, aurait perdu le contrôle de la situation. Il se serait retranché car il devrait aller en prison ce qu’il ne souhaite pas. Les personnes qui étaient avec lui ont pu quitter les lieux dans lesquels il s’est enfermé, indique le substitut Étienne Gaublomme, magistrat de presse pour le parquet de Namur. Ces informations sont à confirmer. Tant sur les motivations que sur la présence et la nature de l’arme"

La rue a été bloquée et les personnes habitant le périmètre invitées à rester chez elles. La police de Namur a dressé un large périmètre de sécurité et les équipes d’interventions spéciales de la police fédérale ont été appelées en renfort.

Peu après 18h, la situation était gelée en l’état, dans une ambiance pesante dans le quartier.