Le nombre de dépistages au Covid-19 réalisés dans les cinq centres de testing de la province de Namur est en forte augmentation, indiquent mardi les autorités provinciales. Jusqu'à 200 personnes ont été testées quotidiennement ces derniers jours.

La croissance des tests s'explique par l'intensification de la lutte contre l'épidémie. "Systématiquement, les personnes qui sont symptomatiques, qui ont eu un contact étroit avec une personne contaminée ou qui rentrent d'une zone rouge sont envoyées se faire tester", a expliqué le gouverneur de la province, Denis Mathen. "Néanmoins, le nombre de contaminations parmi celles-ci reste très minoritaire. On est en-dessous de 5% dans tous les centres de testing."

La semaine dernière, il y a eu environ 128 nouvelles personnes testées positives au Covid-19 en province de Namur. Actuellement, seules douze personnes sont hospitalisées. A titre de comparaison, il y en avait 70 le 26 mars, puis entre 100 et 200 en avril. Le nombre d'hospitalisations est ensuite retombé à un peu plus de 70 à la mi-mai. Les cinq centres de testing de la province de Namur sont situés à Namur, Bièvre, Dinant, Le Bruyère et Fosses-la-Ville. Seules les personnes envoyées par leur médecin traitant ou sur recommandation des autorités peuvent s'y rendre.