Mind & Market soutient depuis 2009 des projets entrepreneuriaux innovants, issus de l’ensemble du tissu économique et académique wallon. L’innovation s’entend au sens large (innovation de produits, procédés et services) et dans tous les secteurs d’activité (santé, TIC, ingénierie, chimie, agro-alimentaire, marketing, management, développement durable, …).

Une plateforme web (www.mindandmarket.be), des rencontres périodiques (apéros afterwork) et des forums régionaux doivent permettre aux porteurs de projet de nouer des contacts avec des entrepreneurs, des experts, des coaches, des entreprises et des organismes de soutien. Leurs compétences, l'expérience et la connaissance du marché peuvent servir de catalyseurs à la concrétisation de leurs idées.

Cette troisième édition du forum est aussi une opportunité de promotionner les nombreuses actions de TRAKK (espace namurois de co-création multidisciplinaire), du BEP et de LinKube (l’incubateur étudiant de la Province de Namur). Les organisateurs espèrent qu’au moins 36 projets seront présentés cette année.

Le programme en 3 phases

Les vidéos

La présentation des projets se fera via leur diffusion sur Facebook. Les likes et partages présélectionneront 4 projets par catégorie qui pitcheront ensuite devant un jury d’experts le lendemain de la clôture des votes.

Du 4 au 9 février toutes les vidéos des pitches des 3 catégories seront diffusées sur Facebook.

Le jury d’experts

Le jury d’experts (composé de partenaires, d’entrepreneurs de la région, d’accompagnateurs de structures d’aide à la création d’entreprise, de banquiers, etc.) désignera 2 projets gagnants par catégorie.

Let’s celebrate : 11 février 2021 au TRAKK

Le jeudi 11 février, à partir de 18h au TRAKK, sera le point d’orgue du Mind&Maket Namur avec une soirée «Chat & Beers»: pitches des vainqueurs, remise des prix et séance de networking.

Plus d’infos : https://www.mindandmarket.com/les-evenements-forums/forum-namur-du-4-au-11-fevrier/.