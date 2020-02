La pluie et les vents forts de ces dernières semaines ont aggravé la dégradation de ce lieu symbolique pour les Fossois

C'est un monument bien connu des Fossois qui sera bientôt partiellement démoli.

Le kiosque à musique de la place du Marché, là où devait se dérouler quelques moments forts du Laetare les 22 et 23 mars prochain, présente de graves signes de délabrement déjà soulignés dans un rapport technique présenté en janvier dernier. A la suite de celui-ci, des demandes d'analyses de stabilité ont été sollicités auprès d'entreprises spécialisées. Mais suite aux fortes pluies et aux vents violents de ces dernières semaines, l'état du bien s'est encore dégradé, notamment au niveau des colonnes et du chapiteau.

Le kiosque est classé depuis la fin des années 90 mais les délais prévus pour l'obtention d'un permis d'urbanisme visant à sa démolition partielle sont incompatibles avec son état de dangerosité, les autorités communales ont donc décidé d'entreprendre les travaux en urgence. Les colonnes et le chapiteau seront donc démontés, ne resteront que le socle et les éléments décoratifs en fer forgé qui feront l'objet d'une étude approfondie en vue de mettre en oeuvre les travaux utiles à leur conservation.