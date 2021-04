Avec le déménagement de l’administration communale au sein du Château Winson, l’hôtel de Ville situé dans le cœur historique de Fosses, se trouve vidé de ses activités et doit se trouver une nouvelle affectation. Lors d’une étude sanitaire sur le bâtiment de l’ancien hôtel de Ville, deux options s’offraient à la commune : la remise en état du bâtiment pour 680.000 euros HTVA ou sa démolition pour 250.000 euros. C’est naturellement et en lien direct avec l’opération de Rénovation Urbaine que la Ville de Fosses-la-Ville a décidé d’en faire un lieu de convivialité et de rassemblement. Ce projet aura le plus d’impact sur le visage du centre-ville de Fosses.

L’objectif de ce projet est de redynamiser le centre et d’amorcer la « piétonnisation » du cœur historique de la cité en réduisant au minimum la place de l’automobile sur les espaces publics inscrits dans le périmètre de la présente opération.

Le ca­hier des charges est ouvert, pour autant que l’ensemble soit sublimé en un lieu qui ras­semble et inspire la fête. La créativité sera donc privilégiée tout en respectant quelques impératifs tels que prévoir un es­pace couvert polyvalent ainsi qu’un dépôt fermé de stockage de matériel. Le cahier impose également une verdurisation des places du Chapitre et du Marché tout en tenant compte du bon déroulement des cortèges folkloriques. Le projet final devra couper le souffle au point d’y faire accourir les touristes et donner envie à des indépendants d’ouvrir un bis­trot, un restaurant ou tout autre commerce.

Le stationne­ment et la mobilité devront par ailleurs être envisagés sous un angle nouveau.

Le cahier des charges du marché de services a été validé par les conseillers communaux lors du conseil communal du 8 mars et sera donc publié très prochainement. Le BEP espère ouvrir les offres avant juillet et attribuer le marché avant la fin de l’année.