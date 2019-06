3 personnes ont été privées de liberté. Les agresseurs auraient filmé la scène

Un jeune de 19 ans a été torturé et séquestré pendant 4 heures dans la nuit de lundi à mardi à Fosses, révèle L'Avenir.

Vers 2 h, son ex petite amie et plusieurs garçons ont débarqué dans son appartement. Le jeune homme aurait été frappé sur tout le corps et une tentative de viol est évoquée par nos confrères. Des faits de torture sont aussi retenus. Les jeunes auraient filmé la scène.

La victime a été hospitalisée suite à ces faits. Plusieurs interpellations ont suivi et deux jeunes ont été placés sous mandat d'arrêt. La jeune fille, mineure, a été placée en IPPJ. D'autres personnes ont ou vont être entendues.