Tolérance zéro pour les dépots sauvages de déchets!

C'est Frédéric Moreau, échevin de l'environnement à Fosses-la-Ville (UD) qui publie la photo sur les réseaux sociaux. Un dépôt clandestin (un de plus) a été découvert à Vitrival, au pied d'une éolienne. Mais, indique l'échevin, "".

En effet, à Fosses, on applique la tolérance zéro pour ce genre d'incivilité. "Chaque dépôt est contrôlé. Les services de police ou de l'environnement disposent de différents moyens d'investigation pour identifier l'auteur du dépôt. Dès que c'est fait, le dossier est transmis à l'agent sanctionnateur provincial qui déterminera le montant de l'amende à payer", indique l'échevin.

Systématiquement, le collège communal est informé du suivi des dossiers et on peut compter sur au moins trois amendes chaque semaine pour un montant qui varie de 100 à 500 euros. "C'est clair, tout le monde en a marre de ces agissements. On ne laisse rien passer, on réagit systématiquement à ce genre d'incivilités. Hier, à Névremont, un automobiliste a encore déposé ses immondices dans la nature. Son numéro de plaque a été relevé, il va très vite avoir de nos nouvelles", a conclu l'échevin.

Et à voir les réactions sous son post Facebook, il est soutenu par une grosse partie de la population qui, elle aussi, clame son ras-le-bol!