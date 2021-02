Au début 2020, le bourgmestre de Fosses avait pris un arrêté interdisant l'accès au kiosque de la place du Marché, un lieu emblématique pour les Fossois, construit en 1937. Dans la foulée, il sollicitait la ministre des Pouvoirs Locaux Valérie de Bue pour que la commune puisse prendre les mesures nécessaires à la sécurité des lieux. Autrement dit: enlever du kiosque tout ce qui pourrait poser problème. La ministre a regretté qu'on n'ait pas pris les mesures pour éviter la dégradation de cet édifice classé depuis 1998, mais a autorisé le collège communal à prendre toutes les mesures nécessaires.

Peu à peu, on s'est rendu compte que le démontage devenait inévitale et en mars de la même année, les engins entraient en action pour assurer, disait à l'époque l'échevin Bernard Meuter non une démolition mais un simple démontage.

Une décision que conteste l'ASBL "Communauté Historia", alertée en janvier par des riverains qui estimaient que les mesures que la commune avait prises étaient démesurés et non fondées. Elle a donc saisi l'avocat Gautier Melchior pour obtenir justice.