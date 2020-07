Est-ce un effet secondaire (un bon effet?) de la crise du Covid? On remarque que depuis peu, les communes élaborent de multiples solutions pour remettre à l'avant-plan le commerce local. Ainsi, à Fosses-la-Ville, une application pour smartphone vient d’être lancée ce week-end après un petit mois de gestation.

« Vivre à Fosses », créée en interne à l’instigation de l’Echevinat des affaires économiques, de la culture et du tourisme, veut répertorier gratuitement tous les commerces, entreprises, indépendants… de l’entité qui en feront la demande. Collaborative et évolutive, elle s’enrichira quotidiennement de nouvelles informations et permettra d’avoir toujours à portée de main les meilleures adresses de Fosses-la-Ville. On y trouve déjà une série de bonnes adresses, différents commerçants et des propositions d'activités de loisirs, ainsi que Mononk Floris, un sympathique petit personnage qui vous emmènera à la découverte des producteurs et artisans locaux.

L’appli est disponible en version « light » sur mobile.fosses-la-ville.be et en version « Play Store » (Android uniquement). Le lien de téléchargement se trouve sur www.fosses-la-ville.be.